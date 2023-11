Revitalizare urbană în Orhei: O stradă uitată renovată după 30 de ani de deteriorare

13:30

Autorităţile din New Delhi intenţionează să declanşeze pentru prima dată în istoria metropolei indiene o ploaie artificială pentru a încerca să amelioreze calitatea aerului în oraş, care este cea mai poluată capitală din lume şi care suferă din cauza smogului de o săptămână, informează Reuters, citată de Agerpres. Autorităţile din New Delhi au închis deja […]