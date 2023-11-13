Ministrul apărării francez cere protejarea civililor din Gaza pentru evitarea unei escaladări a conflictului
Infotag, 13 noiembrie 2023 11:00
Ministrul apărării francez cere protejarea civililor din Gaza pentru evitarea unei escaladări a conflictului
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