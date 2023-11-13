Germania îşi va dubla ajutorul militar prevăzut pentru Ucraina în 2024

Infotag, 13 noiembrie 2023 11:00

Germania îşi va dubla ajutorul militar prevăzut pentru Ucraina în 2024

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