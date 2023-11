O nouă schemă de escrocherie prin SMS-uri. Avertismentul Serviciului Vamal

12:50

Republica Moldova va beneficia de asistență financiară în valoare de 40 de milioane de euro, acordată de Agenția Franceză de Dezvoltare pentru dezvoltarea sectorului energetic. Parlamentul a ratificat un acord de facilitate de credit. Banii vor fi folosiți pentru implementarea reformelor în infrastructura energetică și eficiența energetică, precum și în …