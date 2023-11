Locuitorii capitalei pot solicita conectarea la agentul termic

12:40

Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de stimulare a utilizării serviciilor electronice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Inițiativa legislativă va reglementa digitalizarea buletinelor de identitate, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare, precum și unele elemente privind generarea și utilizarea acestora. Respectivele documente în format digital vor fi utilizate prin intermediul …