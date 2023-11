Kievul susţine că a ucis trei ofiţeri ruşi în zona ocupată

12:40

Colonelul ucrainean Roman Cervinski, în vârstă de 48 de ani, care a făcut parte din Forțele Speciale ale Ucrainei și care are legături strânse cu serviciile de informații din țară, a coordonat operațiunea de sabotare a gazoductelor Nord Stream, în 2022, potrivit mai multor surse ale cotidianului The Washington Post, notează The Moscow Times, preluat de Hotnews.ro. Sursele WP, care au vorbit sub protecția anonimatului, susțin că Cervinski nu a planificat operațiunea și nu a acționat singur. Ofițe...