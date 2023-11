Încă nouă cetățeni ai Republicii Moldova au fost evacuați din Fâșia Gaza și au ajuns acasă

23:00

După ce acum două săptămâni șase preoți au fost caterisiți de Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova (subordonată canonic Patriarhiei Moscovei) pentru că au aderat la Mitropolia Basarabiei (parte a Patriarhiei Române), în câteva zile alte 13 parohii vor părăsi Mitropolia Moldovei. Săptămâna viitoare aceste biserici urmează să primească actele de reînregistrare de la Agenția Servicii Publice, transmite IPN cu referire la Radio Europa Liberă.Una dintre parohiile care deja și-a schimbat mitropolia în acte este biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din satul Malcoci, raionul Ialoveni. Parohul ei, preotul Andrei Oistric, a fost până nu demult decan al Facultății de Teologie Pastorală la Academia de Teologie Ortodoxă, parte a Mitropoliei Moldovei.„Am făcut studii la Suceava și la București și întotdeauna am fost mai aproape de Mitropolia Basarabiei. Mai mult de jumătate din viața mea am oferit-o învățământului teologic: 13 ani am fost profesor, preot spiritual și director adjunct la Seminarul teologic liceal de fete „Regina Maria” și alți 12 ani am lucrat la Academia de Teologie, dintre care 10 ani am fost decan. Sentimentele mele pentru ortodoxia românească nu erau un secret. Toți colegii și învățăceii mei au știut acest lucru”, a povestit Europei Libere preotul Andrei Oistric.Parohul de la Malcoci spune că și-a dorit să treacă la Mitropolia Basarabiei încă acum 15 ani, când a venit în sat, dar oamenii din comunitate nu erau pregătiți„De când a început războiul, am avut tot mai multe solicitări din partea enoriașilor: „Părinte, uitați-vă cum e susținut războiul, nu e bine așa!”. Am fost afectat și eu de acest război, și familia mea. Am rude și de o parte, și de alta. Mi-am arătat această dorință la sfârșitul lui februarie-începutul lui martie, iar în august parohia satului Malcoci a trecut oficial de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei”, explică preotul.Trecerea de la o mitropolie la alta se face printr-o procedură legală. Parohiile sunt reînregistrate la Agenția Servicii Publice.„La noi, în satul Malcoci, s-a făcut o adunare cu enoriașii și s-a întocmit un proces verbal. L-am depus la Mitropolia Basarabiei, la Ministerul Justiției și la Agenția Servicii Publice. Agenția ne-a dat un nou cod fiscal, dreptul de a avea ștampilă, deci toate drepturile juridice”, precizează parohul de la Malcoci.De la începutul invaziei rusești în Ucraina, peste 60 de preoți din Republica Moldova au trecut de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei. Săptămâna viitoare, 13 biserici din diferite raioane vor trece oficial la Mitropolia Basarabiei, au spus Europei Libere surse apropiate acestor parohii.Acum două săptămâni, Mitropolia Moldovei a caterisit șase preoți care au trecut la Mitropolia Basarabiei. Pe de altă parte, Mitropolia Basarabiei consideră că decizia de caterisire a celor șase preoți nu este validă, deoarece nu are justificare „din perspectivă teologică și canonică”. Într-un comunicat de presă, Mitropolia Basarabiei i-a îndemnat pe toți clericii și monahii care „se simt constrânși de eparhiile rusești să aibă curajul de a ieși din această servitute și să revină la tradiția și comuniunea Bisericii Ortodoxe Române”.Într-o scrisoare trimisă Patriarhului rus Kirill în septembrie, Mitropolitul Moldovei Vladimir s-a plâns că Mitropolia Moldovei pierde teren în Republica Moldova din cauza războiului dus de Rusia în Ucraina și că tot mai mulți preoți trec la Mitropolia Basarabiei, atrași de salarii mari și facilități sociale, oferite de statul român.