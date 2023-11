Ce se întâmplă dacă mănânci kiwi cu coajă. Sigur nu știai asta!

15:20

Invitata celui de-al doilea podcast „Hai să ne înțelegem”, realizat de echipa Agora.md, este experta anticorupție Lilia Ionita, care vorbește despre corupția la acordarea gradelor de dizabilitate. GIZ Moldova European Union in the Republic of Moldova Post-ul Podcast „Hai să ne înțelegem”, ediția 2 apare prima dată în Observatorul de Nord.