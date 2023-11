În România va fi deschis pe 29 noiembrie primul Târg de Crăciun. Acesta va fi amenajat la București

09:15

Frecvent mă prinde gândul că nu dedic suficient timp artei și că ar trebui câte puțin să modific acest lucru. Așa că, în această toamnă, am decis, în limita timpului și a energiei mele, să vizitez mai multe expoziții de artă din Chișinău și să le studiez, deși o voi face mai mult intuitiv decât tehnic. Iată că, în acest mod, am ajuns și la expoziția pictorului și portretistului român Corneliu Baba, care a fost vernisată în luna octombrie la Muzeul Național de Artă al Moldovei. Și toată experiența n-ar fi avut o finalitate, adică articolul dat, dacă întreaga creație a pictorului nu m-ar fi impresionat atât de mult în acele 15 minute pe care le-am avut la dispoziție ca să o admir, pe când la altele s-a întâmplat să stau și câte jumătate de oră la o singură lucrare, însă fără să trezească ceva în mine. Сообщение (foto) Impresii și observații. Am fost la prima expoziție de amploare din Chișinău a portretistului român Corneliu Baba появились сначала на #diez.