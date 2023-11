Un avion militar american s-a prăbușit în Marea Mediterană

12:00

Cu ocazia lansării Săptămânii de Educație Financiară la FinComBank, vă invităm la Gala de Excelență în Educaţie din Republica Moldova, un eveniment frumos organizat de PRIAevents. Gala de premiere va avea loc pe data de 14 noiembrie, începând cu ora 15:00 la Toro Center, str. Pantelimon Halippa nr.6, or. Chişinău. Gala de Excelență în Educaţie «Pria Education Awards» are scopul de a recunoaşte şi de a celebra cei mai buni promotori ai educației din Republica Moldova, printre care asociaţii, […]