LIVE TEXT/ Ucraina a convenit cu Fondul Monetar Internațional asupra următoarei tranșe, de 900 de milioane de dolari. Război în Ucraina, ziua 626

21:10

UPDATE 21:00 Lituania a transferat Ucrainei lansatoare de rachete „NASAMS”, împreună cu echipamentul necesar, anunță Ministerul lituanian al Apărării pe rețeaua de socializare X (cunoscută anterior sub numele de Twitter). „Încă o livrare din Lituania a ajuns pe teritoriul ucrainean. Lansatoarele de rachete NASAMS sunt acum la locul lor”, se arată în postare. One more...