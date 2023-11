Oamenii de ştiinţă au detectat oxigen în atmosfera nocivă a planetei Venus

22:50

„Azi am vizitat două orașe frumoase din centrul Republicii Moldova - Călărași și Ungheni. Am fost onorată de căldura cu care am fost primită. Oameni de treabă, care muncesc să-și dezvolte localitățile, dornici să le vadă pline de tineri și familii, să îmbătrânească alături de nepoți,” a scris Maia Sandu pe rețele de socializare.