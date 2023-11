Condiții proaste la un bloc sanitar din AMTAP; Ministerul Culturii vine cu o reacție

07:10

Casă de peste 100 de ani la Criuleni: Cum îngrijește o familie din Râșcova locuința care are mai mult de un secol // VIDEO În timp ce multe case vechi de prin satele Moldovei sunt lăsate de izbeliște, altele sunt îngrijite și păstrate cu multă dragoste. Una dintre acestea este casa familiei Bugneac, din satul Râșcova, raionul Criuleni. Locuința are mai bine de o sută de ani. Pentru că vechimea își lasă amprenta, membrii familiei fac lucrări de renovare a casei în fiecare an. Astfel, îi păstrează...