FOTO Președinta țării, diplomați, miniștri și oameni simpli au împădurit Moldova. Autoritățile au pus la dispoziție 35 mln puieți

10:50

Corupția afectează grav economia, lezează drepturile omului, subminează structurile statale şi împiedică progresu lsocial, afectând în egală măsură statul în general, cât și cetățenii în particular. Dreptul la egalitate, la o justiție echitabilă sau dreptul la ocrotirea sănătății sunt cel mai des încălcate din cauza corupției în Republica Moldova, arată studiile de specialitate. Iar impactul major pe care îl are asupra progresului țării au determinat autoritățile să includă în proiectul noii […] The post Toți avem dreptul să trăim în siguranță #fărămită appeared first on NewsMaker.