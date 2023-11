Proiect: Indemnizația unică la nașterea copilului va crește până la 20.000 de lei

12:20

Update: Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj la un an de la eliberarea orașului Herson de sub ocupație rusă. Într-o postare pe o rețea de socializare, președintele ucrainean a mulțumit tuturor celor care lucrează în prezent în Herson pentru a proteja poporul. „Astăzi este prima aniversare de la eliberarea Hersonului de sub ocupația […] Articolul Război în Ucraina, ziua 626. Prima aniversare a eliberării orașului Herson de sub ocupația rusă: Mesajul lui Zelenski apare prima dată în Vocea Basarabiei.