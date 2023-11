(Video) „Îl vreau pe Vasea” Colecția parodiilor lui Emilian Crețu în adresa lui Tany Vander a trecut la alt capitol! Vezi noul video

09:20

Otrăvită mortal de către o boală gastrointestinală, o femeie australiană în vârstă de 56 de ani, Trish Webster, a luat medicamentul Ozempic într-o tentativă de a slăbi înainte de nunta fiicei sale. Acest caz a fost raportat de New York Post și preluat de stirileprotv.ro. Ozempic, inițial aprobat de US Food and Drug Administration pentru