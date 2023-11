VIDEO/ Retrospectiva săptămânii prezentată de Maria Filimon

12:00

Președinta țării, Maia Sandu, a fost ieri în vizită la Călărași și Ungheni. Într-o postare pe o rețea de socializare, șefa statului menționează că a fost primită cu căldură de cetățeni. „Azi am vizitat două orașe frumoase din centrul țării – Călărași și Ungheni. Am fost onorată de căldura cu care am fost primită. Oameni […]