Pakistanul extinde campania de repatriere și asupra afganilor care trăiesc legal în țară

13:20

Parohul de la Malcoci spune că și-a dorit să treacă la Mitropolia Basarabiei încă acum 15 ani, când a venit în sat, dar oamenii din comunitate nu erau pregătiți. „De când a început războiul, am avut tot mai multe solicitări din partea enoriașilor: «Părinte, uitați-vă cum e susținut războiul, nu e bine așa!». Am fost afectat și eu de acest război, și familia mea. Am rude și de o parte, și de alta. Mi-am arătat această dorință la sfârșitul lui februarie-începutul lui martie, iar în august parohia...