Tauber riscă să piardă mandatul de deputat. ANI a constatat diferențe mari între veniturile și cheltuielile sale

Deputata Marina Tauber poate părăsi țara pentru următoarele 14 zile. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Tauber va pleca peste hotare la investigații medicale în Israel. „La ședința din 8 noiembrie 2023, instanța a admis demersul procurorului de prelungire a măsurii preventive liberarea provizorie sub control judiciar pe un termen de 60 de …