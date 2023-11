VIDEO/ Jānis Mažeiks, ambasador: Justiția poate fi curățată, dar acest proces va dura încă câțiva ani, este important ca acest lucru să nu fie făcut în grabă

19:20

Puternică, ambițioasă și mereu cu sufletul deschis. Sunt cuvinte care o caracterizează pe scriitoarea și jurnalista Lilia Bicec, protagonista emisiunii de astăzi, născută în satul Viișoara, raionul Glodeni, stabilită de 23 de ani în Italia. În cadrul ediției de astăzi protagonista ne-a povestit cu nostalgie despre activitatea sa jurnalistică de la Bălți și Glodeni, despre […] Articolul AUDIO/ Lilia Bicec: Prin cărțile mele am vrut să spun cine suntem noi, basarabencele, de ce am venit în Italia și ce am lăsat în urma noastră apare prima dată în Vocea Basarabiei.