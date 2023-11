Carp propune obligarea candidaților de a participa la dezbateri electorale: „Când dezbați cu animalele din jurul casei, astea deja nu sunt alegeri”

20:20

Șeful diplomației Uniunii Europene în Republica Moldova, Janis Mazeiks, a comentat pe 9 noiembrie, eliminarea partidului „Șansă”, afiliat fugarului Ilan Șor, din cursa electorală pentru alegerile din 5 noiembrie. „A fost ceva extraordinar” – a declarat Mazeiks în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova. Ambasadorul UE le-a recomandat autorităților să consolideze cadrul […] The post Șeful diplomației UE în Moldova, după ce „Șansa” lui Șor a fost eliminată de la alegeri: „A fost ceva extraordinar” appeared first on NewsMaker.