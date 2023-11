China își propune să formeze o nouă ordine mondială – ce alți lideri i se alătură lui Xi Jinping

08:20

Ieri, Comisia Europeană a recomandat începerea negocierilor de aderare a Moldovei la UE. Asta nu înseamnă că decizia este luată deja. Ea trebuie confirmată de șefii statelor membre ale UE la summitul care va avea loc pe 12-15 decembrie, declară Veaceslav Platon. Dacă decizia cu privire la începerea negocierilor va fi confirmată, cât vor dura […]