NM Espresso: despre ieftinirea luminii, reîntoarcerea Domnicăi Manole și legătura dintre Moldova și Ucraina în calea spre UE

19:40

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Moldovenii din Fâșia Gaza au ajuns acasă. De către cine au fost întâmpinați cei 36 de compatrioți, dar și ce declarații au fost făcute Transportatorii au protestat cu 200 de mașini în fața Guvernului. Ce au cerut aceștia și cum a reacționat Andrei Spînu Președintele […] The post VIDEO Moldovenii din Gaza au revenit acasă, Curtea Constituțională va avea un nou președinte, transportatorii protestează appeared first on NewsMaker.