Horoscop 11 noiembrie – SCORPION – Se poate să plecaţi într-o escapadă turistică

08:00

Abordarea Ungariei în ceea ce priveşte aprovizionarea cu gaze este determinată 100% de infrastructură, pentru că acestea nu pot fi transportate într-un rucsac, şi de aceea nu vom accepta niciodată abordarea prin care originea gazelor pe care le cumperi poate să fie o chestiune politică, a declarat ministrul ungar al Afacerilor Externe şi Comerţului, Peter […] The post Szijjarto: Noi nu acceptăm abordarea prin care originea gazelor pe care le cumperi poate să fie o chestiune politică appeared first on Omniapres.