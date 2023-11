Președinta partidului ”Renaștere”, Natalia Parasca, critică cerințele UE față de Moldova și apără neutralitatea țării: ”Este un preț prea mare pentru noi”

11:00

Șeful Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, și-a dat demisia din funcție. Anunțul a fost făcut de ministrul de Interne, Adrian Efros, în cadrul ședinței Guvernului. Se întâmplă după recenta evadare de pe teritoriul aeroportului din Chișinău a unui cetățean azer, care a fugit chiar sub privirile polițiștilor de frontieră.„Se propune încetarea exercitării funcției de șef al Poliției de Frontieră a domnului Rosian Vasiloi din 8 noiembrie în baza cererii de demisie”, a declarat ministrul de Interne în debutul ședinței de Guvern.La scurt timp după decizia Guvernului, Rosian Vasiloi a publicat prima reacție pe Facebook. El spune că a fost o onoare să conducă Poliția de Frontieră.„A fost o perioadă dificilă, cea mai dificilă din istoria R. Moldova, dar în care instituția pe care am condus-o a făcut față provocărilor. Vreau să mulțumesc echipei pentru dedicație și profesionalism. Le mulțumesc colegilor din sistemul afacerilor interne și din sistemul de apărare și securitate națională cu care am lucrat în această perioadă împreună. Unicul interes pe care l-am avut și îl voi avea în continuare, a fost interesul țării și a cetățeanului”, a scris Rosian Vasiloi pe facebook.În luna septembrie, Procuratura Generală a pornit un dosar penal pe numele șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, pe cazul incidentului armat de la Aeroportul Chișinău, când un polițist de frontieră și un angajat al serviciului de securitate al aerogării au fost împușcați mortal de un pasager căruia nu i-a fost permisă intrarea în țară.Până recent, Vasiloi s-a aflat în concediu neplătit, însă de curând s-ar fi întors la serviciu. Zilele trecute, un cetățean azer, căruia nu i s-a permis intrarea în Moldova, a evadat de pe teritoriul aeroportului din Chișinău a unui cetățean azer chiar de sub nasul polițiștilor de frontieră. La scurt timp, premierul Recean a anunțat că „vor urma demisii după acest caz”. Pe 6 noiembrie, bărbatul a fost prins în apropierea Ambasadei Azerbaidjanului la Chișinău. Potrivit Poliției de Frontieră, străinul a fost îndepărtat de pe teritoriul Republicii Moldova.