Greva actorilor, cea mai lungă din istoria Hollywoodului, a luat sfârşit

10:50

Igor Dodon confirmă că pleacă în Rusia, dar neagă că ar avea o întâlnire cu Șor: „Nu am nicio restricție să plec din țară” Liderul socialiștilor Igor Dodon a comentat informațiile furnizate de surse de încredere Jurnalului, potrivit cărora ar urma să se deplaseze în Rusia unde ar avea o întâlnire cu Ilan Șor. Acesta confirmă că săptămâna viitoare pleacă în Rusia, dar susține că nu are de gând să se întâlnească cu fugarul Șor „Eu nu am de gând să mă văd cu Șor sau cu Plahotniuc. Nu am nicio restr...