Fadei Nagacevschi: Alexandr Stoianoglo este Procurorul general al țării

Intrarea Ucrainei în UE ar fi o "catastrofă" pentru agricultura europeană, afirmă preşedintele principalului sindicat agricol francez (FNSEA), Arnaud Rousseau, într-un interviu acordat presei regionale din Franţa. Reacția sa vine după ce Comisia Europeană a recomandat deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina şi Republica Moldova, relatează France Presse, potrivit Agerpres. "Într-un context de război, este […]