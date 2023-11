FOTO Experți internaționali, reuniți la Chișinău, au discutat despre integrarea energiei regenerabile în sectorul de încălzire din Moldova

13:40

Buletinele de identitate, permisele de conducere și certificatele de înmatriculare vor fi disponibile în format digital, în Republica Moldova. Se întâmplă după ce Parlamentul a votat, pe 9 noiembrie, în lectura a doua, un proiect de lege în acest sens. Potrivit Parlamentului, documentele în format digital vor fi utilizate prin intermediul aplicației guvernamentale integrate a […]