„Grand Oil” a atacat în judecată Serviciul de Informații și Securitate, după ce a fost inclusă în „lista neagră” a companiilor afiliate lui Plahotniuc

Cei 36 de moldoveni, evacuați din Fâșia Gaza, au ajuns în siguranță în Republica Moldova. Poliția de Frontieră anunță că, în aceste momente, în punctul de trecere a frontierei Leușeni au loc procedurile de control al trecerii frontierei de stat. Conaționalii noștri trec vama în regim facilitat. Amintim că, pe 7 noiembrie, autoritățile israeliene au […]