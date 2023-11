În 11 localități din Moldova vor fi nenumărate voturile din cadrul alegerilor locale din 5 noiembrie

11:10

Peste 83% dintre candidați sunt descurajați să răspundă la o ofertă de muncă unde salariul nu este specificat. Rabota.md a realizat un sondaj cu participarea vizitatorilor ai Târgului de Cariere, care a avut loc între 27-28 octombrie la Chișinău, și a descoperit ce alte motive împiedică oamenii să trimită un CV. Conform rezultatelor sondajului, atunci când își caută de lucru, candidații moldoveni sunt mai predispuși să răspundă la o ofertă cu un salariu mic decât la una unde salariul nu este […] The post Ce îi deranjează cel mai mult pe moldoveni atunci când caută de muncă? Răspunsurile candidaților appeared first on NewsMaker.