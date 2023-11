Fraudarea banilor europeni în Moldova este ținută în taină

10:40

Rosian Vasiloi a fost demis din funcția de șef al Poliției de Frontieră. Informația a fost confirmată de către ministrul de Interne Adrian Efros, în debutul ședinței cabinetului de miniștri, din 8 noiembrie. Rosian Vasiloi a declarat că a fost o onoare să conduc Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova. A fost o perioadă dificilă, […] The post Rosian Vasiloi demis din funcția de șef al Poliției de Frontieră appeared first on Omniapres.