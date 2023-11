Mai mulți angajați din administrațiile publice locale nu și-au primit salariile de câteva luni.

09:20

Camera Reprezentanţilor din SUA a decis marţi seara prin vot să o cenzureze pe reprezentanta democrată Rashida Tlaib din Michigan, singura americană de origine palestiniană din Congres, într-o mişcare simbolică de sancţionare a poziţiei sale faţă de războiul dintre Israel şi Hamas, relatează AFP. Tlaib, care are familia în Cisiordania şi este o susţinătoare neobosită […]