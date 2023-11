Cei „nouă pași”: Care sunt cerințele Comisiei Europene îndeplinite de R. Moldova

08:30

Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 08.11.2023-31.12.2023, se suspendă parțial traficul rutier pe o bandă a străzii Albișoara, direcția de deplasare spre str. M. Viteazul (sub pod). Măsura a fost luată în contextul executării lucrărilor de reparație a podului din strada Mihai Viteazul. Totodată, în perioada 08.11.2023-23.11.2023, se suspendă …