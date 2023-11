Zelenski dă asigurări că are ”are un plan” pentru o contraofensivă reuşită a armatei ucrainene anul viitor

08:30

La alegerile locale din 5 noiembrie 2023, am asistat la cele mai nedemocratice alegeri din istoria Moldovei, de la independență încoace, declară avocatul și profesorul universitar, Iurie Mărgineanu. Guvernarea a utilizat cele mai murdare tehnologii de manipulare a oamenilor, a turnat șiruri de gunoaie pe oponenții politici, a utilizat toate instituțiile statului, fără de excepții(care […] The post Iurie Mărgineanu: Mai are oare secta galbenă legitimitate de a conduce cu țara, de a mai face reforme…. ? appeared first on Omniapres.