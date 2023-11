Marele firme de avocatură în fața provocării neașteptate a Shadow AI

Pe renumitul portal Above the Law, Av. Sharon D. Nelson a abordat o problemă actuală în ceea ce privește utilizarea de către firmele de avocatură a AI. Articolul intitulat "Shadow AI: A Thorny Problem For Law Firms" abordează problema emergentă a utilizării neautorizate a inteligenței artificiale (IA) în cadrul firmelor de avocatură, fenomen denumit "Shadow

