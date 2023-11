Categoriile de consumatori care NU vor beneficia de compensații în facturi, la iarnă. Ministrul Alexei Buzu a oferit exemple

14:20

Guvernul Republicii Moldova are contacte de serviciu cu compania Meta, care administrează rețeaua Facebook, iar deep fake-urile precum cel în care apare președinta țării Maia Sandu sunt semnalate la nivel instituțional. Precizarea a fost făcută de către purtătorul de cuvânt al Guvernului Daniel Vodă, în conferința de presă din 8 noiembrie. Vodă a făcut apel […] The post Guvernul, despre deep fake-ul cu președinta Sandu: Inteligența artificială permite crearea de conținut care nu corespunde realității, fiți foarte atenți appeared first on NewsMaker.