Domnica Manole, după ce Nicolae Roșca a demisionat de la șefia Curții Constituționale: „A invocat motive personale”

Pentru al treilea an consecutiv, FinComBank a sărbătorit reușitele antreprenorilor din sectorul agricol la PRIA GALA FERMIERILOR din REPUBLICA MOLDOVA organizată de PRIAevents. Ediția din această toamnă a celebrat realizările remarcabile ale fermierilor care aduc o contribuție semnificativă la agricultura din țara noastră. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA), Federaţia Natională a Fermierilor și FinComBank. «În spatele fiecărui […]