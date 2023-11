R.Moldova va beneficia de expertiză internațională în managementul proiectelor de infrastructură strategică

12:30

Miniştrii de externe din G7, grupul celor şapte mari economii democratice, au anunţat că au o poziţie unitară în ceea ce priveşte războiul dintre Israel, condamnând Hamas, susţinând dreptul Israelului la autoapărare şi solicitând „pauze umanitare” pentru a accelera acordarea de ajutor civililor palestinieni disperaţi din Fâşia Gaza, relatează The Guardian şi The Times of … Articolul G7 cere pauze umanitare în războiul dintre Israel şi Hamas apare prima dată în Punctul pe i.