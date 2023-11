OSCE a observat doi așa-ziși „grăniceri” transnistreni care „patrulau” între satele Gâsca și Fârlădeni. Chișinăul: problema posturilor ilegale rămâne actuală

11:50

Șefa statului a anunțat pe 8 noiembrie începutul campaniei de împădurire din această toamnă. Acțiunea va avea loc începând cu 11 noiembrie, în cadrul Programului național de împădurire. În total, în acest an va fi plantată și regenerată pădure pe 7 mii de hectare. „Avem nevoie de mai multe păduri, ca să avem apă mai […] The post VIDEO „Este despre ce țară construim pentru noi și pentru copiii noștri”. Maia Sandu a dat stat campaniei de împădurire appeared first on NewsMaker.