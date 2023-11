Deputata Irina Lozovan și soțul acesteia, trimiși în judecată pentru finanțarea ilegală a unui partid. Ce pedeapsă riscă

07:50

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat marți că 36 de cetățeni moldoveni din Fâșia Gaza au fost evacuați și sunt în siguranță, după negocieri cu părțile implicate. Ea a mulțumit instituțiilor implicate în operațiunea diplomatică, dar și României pentru ajutorul acordat.