Un șofer, depistat în acest an încălcând viteza de 25 de ori, însă astăzi a fost prins de poliție! Cum a reacționat

Un Lamborghini Countach neobișnuit ar putea fi vândut în cadrul unei licitații organizate în Abu Dhabi pe 25 noiembrie, ca parte a etapei finale de Formula 1. Supercarul este cel folosit pe platourile de filmare ale filmului din 2013 – The Wolf of Wall Street – cu Leonardo DiCaprio în rolul principal, singurul utilizat pentru […] (video) Care va fi mai apreciat? Cele două Lamborghini din The Wolf of Wall Street se vor vinde la licitații separate