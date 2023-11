Decis. Vom avea buletine, permise de conducere și certificate de înmatriculare în format digital

10:00

Începând cu miercuri, 1 noiembrie, este deschisă înregistrarea cetăţenilor pe platforma compensatii.gov.md, pentru a beneficia de compensaţii la energie în sezonul rece 2023-2024, transmite jurnal.md.