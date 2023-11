Votare repetată pe 19 noiembrie, în 8 localități din Republica Moldova, cu aceleași liste electorale, consilii și birouri electorale

22:20

Peste 80 de oficiali europeni au transmis un mesaj puternic de susținere a parcursului european al Republicii Moldova în cadrul unei reuniuni a președinților Comisiilor pentru Afaceri Externe din țările Uniunii Europene, găzduit în premieră la Chişinău. Evenimentul a fost inaugurat de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu care a „chemat toate guvernele Uniunii Europene să ... La Chișinău a avut loc reuniunea președinților Comisiilor pentru Afaceri Externe din țările UE – A fost adoptată o Rezoluție de sprijin al parcursului european al Republicii Moldova The post La Chișinău a avut loc reuniunea președinților Comisiilor pentru Afaceri Externe din țările UE – A fost adoptată o Rezoluție de sprijin al parcursului european al Republicii Moldova appeared first on Politik.