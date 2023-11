În satul Cunicea și comuna Nicolaevca vor avea loc alegeri repetate, pe data de 19 noiembrie

14:00

O familie din Republica are nevoie de ajutor. Micuța lor, Mirella, a suferit o infecție intestinală din cauza căreia rinichii fetiței nu funcționează. Aceasta are nevoie de o sumă impunătoare pentru a merge la un spital din Padova, acolo unde medicii o vor putea ajuta, scrie stiri.md. „Scriu cu lacrimi în ochi… Nu mi-am imaginat […]