Horoscop 9 noiembrie – o zodie poate primi o mărire de salariu și o nouă funcție

13:20

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că măsurile privind limitarea plăţilor cash vor fi analizate în continuare în aşa fel încât lumea să nu fie afectată. Ciolacu a precizat că acestea au fost luate urmare a unor propuneri venite din partea unei echipe tehnice de la ANAF în vederea combaterii evaziunii fiscale şi nu a fost […] The post Premierul Marcel Ciolacu dă înapoi privind limitarea plăților cash appeared first on Omniapres.