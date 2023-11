În Moldova, cu invitație – Cetățenii altor 32 de state vor avea nevoie de invitații ca să poată intra în țara noastră

22:40

Experții Promo-lex au prezentat cel de al 4-lea raportul al Misiunii de Observare a Alegerilor Locale Generale din 5 noiembrie. Astfel experții constată că pe finalul campaniei elctorale s-au păstrat aceleași tendințe legat de dublarea cazurilor de abuz de resurse administrative, cheltuieli neraportate și donații de la persoane cu probleme fiscale și interpretarea abuzivă a ... Promo-LEX despre finalul campaniei electorale: Dublarea cazurilor de abuz de resurse administrative, donații de la persoane cu probleme fiscale și interpretarea abuzivă a cadrului legal The post Promo-LEX despre finalul campaniei electorale: Dublarea cazurilor de abuz de resurse administrative, donații de la persoane cu probleme fiscale și interpretarea abuzivă a cadrului legal appeared first on Politik.