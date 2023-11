Fetița "Rudolf", care a venit pe lume cu nasul roșu, a devenit o adolescentă s

16:40

Ba că nimeni n-o înțelege, ba că n-o iubește nimeni, ochi dați peste cap, acu plânge, acu râde și, mai ales, suferă de „veșnica surzenie” a preadolescentului, când tu, ca părinte, ai senzația că le vorbești tuturor pereților din casă, care sigur te vor înțelege și te vor asculta, mai puțin propriul tău copil. Și zic „preadolescent” pentru că, observ că, aceste crize ale adolescenților au coborât în prezent către vârsta de 9-11 ani, iar ei le-au adoptat rapid, însă nu prea știu să le facă față, c...