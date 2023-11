Comisia Europeană recomandă începerea negocierilor de aderare la UE cu R.Moldova şi Ucraina

18:00

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a mers la vot, declarând că democrația se ține pe votul cetățenilor, iar alegerile libere și corecte înseamnă puterea poporului de a-și decide soarta. „Eu am votat pentru oameni în care am încredere că vor munci cinstit și responsabil pentru binele chişinăuienilor. Am votat pentru oameni care vor pune umărul