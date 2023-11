Reforma justiției: Patru legi vor fi aduse în concordanță cu recomandările formulate de Comisia de la Veneția

14:50

Gest uluitor pe Transfăgărășan. Un bărbat a fost filmat în timp ce bate palma cu un urs. Specialiștii avertizează că astfel de gesturi se pot transforma în tragedii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În imagini se vede cum pe șosea sunt trei urși care blochează un sens de mers. Unul dintre animale se apropie de …