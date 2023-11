A luat cu forța o fetiță de 6 ani, a dus-o acasă și a agresat-o sexual. Ce pedeapsă a primit un individ de 34 de ani din Moldova

09:00

Eurodeputatul Siegfried Mureșan a comentat rezultatele alegerilor locale desfăşurate pe 5 noiembrie în Republica Moldova. Pentru Agerpres, el a spus că Uniunea Europeană trebuie să sprijine în continuare autorităţile proeuropene de la Chişinău, atât financiar, cât şi tehnic. Mureșan a mai declarat că „cu cât oamenii vor vedea mai clar că Uniunea Europeană este decisă […]